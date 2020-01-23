Дежурный спас водителя легковушки от столкновения с поездом

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:53:52+03:00

Водитель проигнорировал светофор и шлагбаум и застрял на переезде

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На железнодорожном переезде в Алтайском крае удалось предотвратить аварию: дежурный помог остановить поезд, который мог врезаться в легковушку.

Инцидент произошел 18 января на железнодорожном переезде 504 км участка Озимая – Рубцовск.

- Водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора, проигнорировал закрывающийся шлагбаум и наехал на устройство заграждения переезда, после чего его автомобиль заглох, - рассказывают в минтрансе Алтайского края.

Это увидел дежурный по переезду Сергей Сухов. Он включил светофоры, предназначенные для оперативного предупреждения машинистов, также по рации сообщил им о случившейся нештатной ситуации, а также дал сигнал дежурному по станции Рубцовск.

Только когда железнодорожник убедился в полной безопасности, он оперативно помог убрать с путей застрявший автомобиль.

- За грамотное выполнение своих должностных обязанностей, позволившее предотвратить ДТП, дежурный по переезду будет представлен к поощрению, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU