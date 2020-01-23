2020-01-23T10:53:52+03:00
Происшествия

Дежурный спас водителя легковушки от столкновения с поездом

Водитель проигнорировал светофор и шлагбаум и застрял на переезде
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На железнодорожном переезде в Алтайском крае удалось предотвратить аварию: дежурный помог остановить поезд, который мог врезаться в легковушку.

Инцидент произошел 18 января на железнодорожном переезде 504 км участка Озимая – Рубцовск.

- Водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора, проигнорировал закрывающийся шлагбаум и наехал на устройство заграждения переезда, после чего его автомобиль заглох, - рассказывают в минтрансе Алтайского края.

Это увидел дежурный по переезду Сергей Сухов. Он включил светофоры, предназначенные для оперативного предупреждения машинистов, также по рации сообщил им о случившейся нештатной ситуации, а также дал сигнал дежурному по станции Рубцовск.

Только когда железнодорожник убедился в полной безопасности, он оперативно помог убрать с путей застрявший автомобиль.

- За грамотное выполнение своих должностных обязанностей, позволившее предотвратить ДТП, дежурный по переезду будет представлен к поощрению, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дежурный спас водителя легковушки от столкновения с поездом
Мужчина с огромным ножом ворвался в супермаркет в Барнауле
Ученый вышел на одиночный пикет против стройки корпуса Алтайского госуниверситета
Двух девушек из Новоалтайска будут судить за грабеж
Жители Алтайского края активно интересуются составом нового правительства
Бабушка пойдет под суд за то, что недосмотрела за внучкой
Аэропорт Барнаула через суд отстоял право на привокзальную территорию
Автобус сбил женщину в Бийске
Алтайского губернатора не устроил отчет врио главы Барнаула об уборке снега
На Алтае за классное руководство учителям будут доплачивать пять тысяч рублей
Алтайскому госуниверситету «подобрали» готовый корпус взамен строительства нового
Алтай накроет очередной снежный шторм
ВТБ реализует непрофильные активы Россельхозбанка
Эксперты выяснили причину аварийной посадки Boeing в аэропорту Барнаула
"Человек и закон" рассказал о чудесной истории с блогером и подростком из Камня-на-Оби
Алтайские предприниматели могут разориться после банкротства «Холидея»
День студентов в Алтайском техуниверситете: крестный ход и угощения от Татьян
"Скорая" не успела спасти умирающего пенсионера в Рубцовске из-за непогоды
Снежный коллапс: прокуратуру не устроило, как чистят дороги в Барнауле
Алтайские школьники примут участие в финале детского научного конкурса
В Алтайском крае установлены тарифы на электроэнергию на 2020 год