2020-01-23T07:58:08+03:00
Происшествия

Двух девушек из Новоалтайска будут судить за грабеж

Они напали на прохожую
Анна СЕМИНА
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Две жительницы Новоалтайска пойдут под суд по обвинению в грабеже и краже.

Как установило следствие, в октябре 2019 года две несовершеннолетние подруги и их приятельница, еще не достигшая возраста привлечения к уголовное ответственности, остановили на одной из улиц Новоалтайска прохожую.

- Вступив в предварительный сговор, они причинили потерпевшей телесные повреждения и открыто похитили у нее имущество на сумму более 18 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Более того, во время расследования стало известно, также в октябре 16-летняя обвиняемая украла золотую цепочку из дома в одном из сел Бийского района. Ущерб составил около пяти тысяч рублей.

По данным двум эпизодам были возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». На стадии следствия девушки полностью признали свою вину. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

- Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений, - также добавляю в СУСКе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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