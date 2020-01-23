Бабушка пойдет под суд за то, что недосмотрела за внучкой

23 Янв. 2020 2020-01-23T04:51:40+03:00

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Жительница Славгорода отправится на скамью подсудимых за то, что недоглядела за собственной внучкой и та съела ее лекарства.

Трагический случай произошел в мае 2019 года. Трехлетняя девочка была со своей бабушкой.

- Вечером женщина оставила девочку без должного внимания, не создала для нее безопасные условия пребывания, и не убрала в недоступное для ребенка место свои лекарства, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Пока взрослых не было рядом, малышка нашла таблетки и употребила их. Спустя несколько дней девочка скончалась в медицинском учреждении.

На бабушку завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Еще на стадии предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU