2020-01-23T04:51:40+03:00
Происшествия

Бабушка пойдет под суд за то, что недосмотрела за внучкой

Девочка съела ее лекарства
Анна СЕМИНА
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Девочка съела таблетки и скончалась спустя несколько днейДевочка съела таблетки и скончалась спустя несколько днейФото: Анна СЕМИНА
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Жительница Славгорода отправится на скамью подсудимых за то, что недоглядела за собственной внучкой и та съела ее лекарства.

Трагический случай произошел в мае 2019 года. Трехлетняя девочка была со своей бабушкой.

- Вечером женщина оставила девочку без должного внимания, не создала для нее безопасные условия пребывания, и не убрала в недоступное для ребенка место свои лекарства, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Пока взрослых не было рядом, малышка нашла таблетки и употребила их. Спустя несколько дней девочка скончалась в медицинском учреждении.

На бабушку завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Еще на стадии предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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