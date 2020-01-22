2020-01-22T10:36:38+03:00
Экономика

Алтайские предприниматели могут разориться после банкротства «Холидея»

Компания погрязла в долгах в 2018 году из-за финансовых проблем
САПОЖКОВА Александра
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Компания «Холидей» задолжала алтайским поставщикам огромную сумму денегКомпания «Холидей» задолжала алтайским поставщикам огромную сумму денегФото: Олег УКЛАДОВ
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Компания «Холидей», которая проходит процедуру банкротства, задолжала алтайским поставщикам продуктов огромную сумму денег. По неподтвержденным данным, речь идет о 6 млрд рублей (ранее говорилось о десятках миллионов).

Компания погрязла в долгах в 2018 году из-за финансовых проблем. Некоторые поставщики смогли вернуть деньги, а другие остались у разбитого корыта. 49 представителей пострадавших предприятий собрались в Барнауле, чтобы обсудить дальнейшие действия. Из-за сумм, которые должен «Холидей», они могут разориться, а сотрудники попросту потеряют работу.

- Некоторые предприятия, ставшие заложниками этой ситуации, уже закрылись. Многие собираются радикально сокращать штат, - пишет МК на Алтае.

Ранее сообщалось, что компании обращались в Арбитражный суд Новосибирской области, и долги частично вернули, но со всеми ритейлер рассчитаться не смог. Однако позже новый конкурсный управляющий через суд потребовал отменить сделки и вернуть полученные компаниями деньги от «Холидея».

ИСТОЧНИК KP.RU

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