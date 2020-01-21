2020-01-21T15:58:25+03:00
Общество

В Алтайском крае от снега очистили 19 из 25 проездов к населенным пунктам

Работы продолжаются круглосуточно
Юлия ЕВГРАФОВА
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Сотрудники дорожных служб продолжают прочищать проезд к населенным пунктам, которые отрезаны от цивилизации. По информации Минтранса Алтайского края, еще утром 21 января нельзя было проехать к 25 населенным пунктам. Сейчас очищены уже 19 из них.

Так в четырех районах региона все еще невозможно проехать к шести селам. К этим населенным пунктам главы сельсоветов и районов организовали подвоз продуктов и необходимых вещей. Сейчас ситуацию с дорогами контролируют профильные ведомства и правительство Алтайского края.

Отмечается, что специалисты дорожных служб уже несколько дней работают круглосуточно. В итоге очищено 19 проездов к населенным пунктам, к шести все еще проехать нельзя. Это следующие территории:

- с. Сосновка, Чарышский район.

- с. Чайное на трассе Маяк-Красные Орлы-Чайное, Чарышский район.

- с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха Курьинский район.

- пос. Путь Ленинизма, трасса Р-256 – Луговское – Путь Ленинизма, Зональный район.

- с. Малая Маралиха на дороге Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха, Чарышский район.

- пос. Предгорный и пос. Локоток на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка, Змеиногорский район.

Также сложная ситуация наблюдается в Юго-Западной зоне региона. Поэтому сейчас полностью закрыта автодорога Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан. Движение перекрыто и со стороны Республики Казахстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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