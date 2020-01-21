Главную городскую елку начали разбирать в Бийске

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:45:54+03:00

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Только сегодня, 20 января, главную елку Бийска начали демонтировать. Она находится на Петровском бульваре. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

С елки уже сняли пятиконечную звезду, игрушки и гирлянду. Все праздничные украшения отправили на хранение до следующего года. Напомним, монтаж главной елки в Наукограде начали еще 4 декабря. А вот торжественное открытие новогоднего городка, сопровождающееся праздничным салютом, состоялось 28 декабря.

Напомним, в Барнауле главную елку, установленную на площади Сахарова, начали разбирать сразу после Старого Нового года. А уже с 17 января для всех видов транспорта открыли движение на площади Сахарова, от улицы Молодежной до Мерзликина.

Кстати, праздничная площадка на барнаульском Арбате проработает до того момента, пока будет безопасной для горожан и гостей краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU