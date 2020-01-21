Барнаульцев приглашают прокатиться на собачьих упряжках и помочь животным

21 Янв. 2020 2020-01-21T08:33:34+03:00

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Для барнаульцев на этих выходных пройдет праздник «Зимние забавы «Хаски из Ласки». Его организуют на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, где гостей мероприятия будут ждать 30 собак из приюта, сообщают в пресс-службе администрации города.

Праздник пройдет 26 января с 14 до 18 часов. В программе мероприятия: торжественный концерт, уличные игры и аттракционы, выступление дрессированных собак, викторины и конкурсы для детей и взрослых. Также все желающие смогут прокатиться на собачьих упряжках с хаски, лай ками, дворняжками и маламутами. Еще барнаульцы смогут попробовать себя в роли каюра или скиджера (на лыжах на собаках). Будут работать и несколько тематических фотозон с питомцами приюта.

Так мероприятие для всех бесплатное. А вот за катание на упряжках придется заплатить 100 рублей. Эти деньги пойдут на пожертвования для приюта «Ласка».

ИСТОЧНИК KP.RU