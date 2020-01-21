Волейболистки «Алтай-АГАУ» завершили тур чемпионата России в Иркутске

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:50:21+03:00

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Волейболистки барнаульской команды «Алтай-АГАУ» провели в Иркутске матчи четвертого тура предварительного этапа чемпионата России среди женских клубов Высшей лиги Б, группы «Сибирь».

По результатам этого этапа наши девушки заняли в турнирной таблице второе место. Этому предшествовали три победы из четырех возможных. Так в первой встрече «Алтай-АГАУ» потерпел поражение от ВК «Омь-СибГУОР» (Омск) 0:3 (13:25, 18:25, 23:25). А уже через день барнаулки обыграли читинскую «Забайкалочку» - 3:1 (26:28, 25:23, 25:15, 25:20). После этого была победа над «Олимпом» из Новосибирской области - 3:2 (25:18, 25:21, 15:25, 21:25, 15:12) и иркутской «Ангарой» - 3:1 (27:29, 25:19, 25:18, 25:12).

Сейчас у нашей команды 30 очков. От лидера группы - «Омь-СибГУОР» - отставание составляет 14 баллов.

Следующий тур «Алтай-АГАУ» проведёт в Омске с 1 по 5 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU