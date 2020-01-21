2020-01-21T04:42:49+03:00
Общество

В Барнауле капитально отремонтируют Дворец молодежи

Точные сроки работ сейчас неизвестны
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото Дворца: скриншот из 2ГИСФото Дворца: скриншот из 2ГИС
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Алтайский краевой Дворец творчества и молодежи, который находится на улице Пионеров,2, ждет капитальный ремонт. Об этом изданию «Алтапресс» сообщила директор учреждения Наталья Новичихина.

Сейчас решается вопрос о том, в какое помещение временно переедут работники этого учреждения и его ученики. Но учебный год планируют закончить еще в старом здании.

- Дворец уйдет в капитальный ремонт по плану. Ничего стихийного в этом нет и причин для паники тоже. Если бы здание было аварийным, ни одна служба не разрешила бы нам вести образовательный процесс. Все у нас живо и здорово, ничего на голову никому не падает, - рассказала Наталья Новичихина.

По проекту планируется воссоздать снесенную часть здания, ранее используемую как площадь для размещения театра юного зрителя. Восстановят и оформление фасадов.

К слову, о точных сроках всех работ пока неизвестно. Но на капитальный ремонт из краевого бюджета должны выделить 11,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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