2020-01-20T16:24:12+03:00
Происшествия

Экс-глава Рубцовска снова отправится на скамью подсудимых

Владимира Ларионова обвиняют в мошенничестве
Анастасия Корягина
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Владимир Ларионов. Фото: vrubcovske.ruВладимир Ларионов. Фото: vrubcovske.ru
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Бывший глава администрации Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о Владимире Ларионове, которого в 2016 году признали виновным в превышении должностных полномочий.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, в 2013 году между МУП «Рубцовские тепловые сети» и одним из ООО был заключен договор на выполнение работ по ремонту железнодорожных подъездных путей. В результате неисполнения договорных обязательств у МУП «РТС» образовалась задолженность по оплате данных работ, о чем знал Ларионов.

Следователи уверны, что глава администрации города убедил директора ООО передавать ему деньги за содействие в выплате задолженности по оказанным услугам. Таким образом, с сентября 2013 по август 2015 года Ларионов завладел более чем 1,1 млн рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину не признал, но уголовное дело уже передали в суд. На имущество Ларионова в сумме более 1,5 млн рублей наложили арест.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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