Алтайский губернатор окунулся в прорубь
Губернатор республики Алтай Олег Хорохордин окунулся в крещенскую прорубь. Он рассказал об этом на своей странице в соцсети.
- Уже 15 лет каждый год 19 января я окунаюсь в прорубь. Незабываемые ощущения! Всех со светлым праздником Крещения! – написал Хорохордин в своем Инстаграме.
Еще один пример купания в ледяной воде - министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.
Всего в Алтайском крае в этом году открыли около 50 купелей. Но из-за метели и штормпрогноза многие из них оказались закрыты ночью. Утром, когда буран стих, к прорубям потянулись желающие искупаться в холодной воде.
В Барнауле подготовили три места для омовения. Самое массовое из них находится в районе речного вокзала. Здесь будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU