2020-01-19T10:05:44+03:00
Общество

Алтайский губернатор окунулся в прорубь

Олег Хорохордин ныряет в ледяную воду уже 15 лет
Иван ОЛЕКСЮК
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Олег ХорохординОлег Хорохордин
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Губернатор республики Алтай Олег Хорохордин окунулся в крещенскую прорубь. Он рассказал об этом на своей странице в соцсети.

- Уже 15 лет каждый год 19 января я окунаюсь в прорубь. Незабываемые ощущения! Всех со светлым праздником Крещения! – написал Хорохордин в своем Инстаграме.

Еще один пример купания в ледяной воде - министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

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С Крещением Господним!
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Всего в Алтайском крае в этом году открыли около 50 купелей. Но из-за метели и штормпрогноза многие из них оказались закрыты ночью. Утром, когда буран стих, к прорубям потянулись желающие искупаться в холодной воде.

В Барнауле подготовили три места для омовения. Самое массовое из них находится в районе речного вокзала. Здесь будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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