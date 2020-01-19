2020-01-19T07:53:42+03:00
Общество

Железнодорожный вокзал в Барнауле стал убежищем от бурана

Одновременно здесь может разместиться порядка 500 человек
Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтай обрушился небывалый снегопад, из-за этого перекрыты дороги. Из каждого утюга водителей просят воздержаться от поездок за город – это может быть опасно.

Люди, оказавшиеся запертыми в городе, могут переждать буран в здании железнодорожного вокзала на площади Победы, 10. Его можно использовать как пункт обогрева, сообщили в управлении по делам ГОЧС города Барнаула.

- Одновременно здесь может разместиться порядка 500 человек. Можно переждать непогоду, поесть в кафе, - сообщается на официальном сайте городской администрации.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 19 января, перекрыты десять участков региональных дорого. Все службы города находятся в режиме повышенной готовности – спасатели, полиция. Задействована вся имеющаяся дорожная техника для уборки улиц и загородных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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