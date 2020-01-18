Крещенскую купель отменили в Змеиногорске

18 Янв. 2020 2020-01-18T15:45:06+03:00

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В городе Змеиногорск Алтайского края в этом году не будет Крещенской купели.

Такое решение было принято из-за неблагополучных погодных условий. По информации «Змеиногорского вестника», в связи с сильной снежной бурей отменен крестный ход и Крещенская купель на Нагорном пруду.

При этом 19 января с 9 часов можно будет посетить праздничную торжественную литургию и второе освящение воды (первое состоялось сегодня также в 9 утра).

Напомним, всего в Алтайском крае в этом году должны были работать 53 официальные купели, однако в связи с погодными условиями их количество может быть скорректировано. Три места для омовения будут работать в Барнауле. Самое массовое из них – в районе речного вокзала. Здесь как и прежде будут дежурить полицейские, спасатели и врачи скорой помощи. Тем не менее, несмотря на все предосторожности, врачи не рекомендуют окунаться в ледяную воду людям с ослабленным здоровьем и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

ИСТОЧНИК KP.RU