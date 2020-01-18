Еще три трассы открыли в Алтайском крае
В Алтайском крае еще на трех трассах возобновили движение транспорта.
Об этом сообщили в «Алтайавтодоре». Речь идет о трассах:
К-47 – Новоегорьевское – Титовка – Новичиха;
К-20 — Поспелиха — Новичиха — Волчиха (в границах Новичихинского района);
К-05 — Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области.
Тем не менее, дорожники, спасатели и сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют на ближайшее время отказаться от дальних поездок, в особенности за пределы населенных пунктов, отложить пешие прогулки. По возможности выбрать общественный и железнодорожный транспорт.
На случай непредвиденных обстоятельств запомните телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
ИСТОЧНИК KP.RU