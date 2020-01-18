2020-01-18T15:17:31+03:00
Общество

Еще три трассы открыли в Алтайском крае

Однако водителей призывают не выезжать далеко за пределы населенных пунктов
Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае еще на трех трассах возобновили движение транспорта.

Об этом сообщили в «Алтайавтодоре». Речь идет о трассах:

К-47 – Новоегорьевское – Титовка – Новичиха;

К-20 — Поспелиха — Новичиха — Волчиха (в границах Новичихинского района);

К-05 — Бийск — Мартыново — Ельцовка — граница Кемеровской области.

Тем не менее, дорожники, спасатели и сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют на ближайшее время отказаться от дальних поездок, в особенности за пределы населенных пунктов, отложить пешие прогулки. По возможности выбрать общественный и железнодорожный транспорт.

На случай непредвиденных обстоятельств запомните телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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