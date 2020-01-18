Под тяжестью снега рухнул козырек ТЦ Galaxy

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:34:30+03:00

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В субботу, 18 января, в Барнауле рухнул козырек ТЦ Galaxy. Конструкция не выдержала тяжести снега.

Речь идет о козырьке, расположенном над выездом с парковки, выходящей на четную сторону проспекта Строителей. Впрочем, для данного торгового центра это уже и не новость. Подобные инциденты, когда проваливается кровля, падают вывески, протекает крыша – далеко не редкость. ЧП стали происходить практически сразу после его открытия. Уже ни раз специалисты говорили о том, что проблема в старых стандартах, которые используются при строительстве, а с учетом изменяющегося климата, когда возможны превышения по выпаданию осадков – их следует пересмотреть.

Кстати, как сообщают горожане в социальных сетях – это не единственное ЧП, которое произошло за последние сутки. В Барнауле массово попадали дорожные указатели, как минимум один светофор, кое-где с домов сорвало шифер.

ИСТОЧНИК KP.RU