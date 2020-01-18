2020-01-18T12:02:29+03:00
Общество

На Алтае увеличили количество вагонов у пригородных электричек

За сутки железнодорожный транспорт выбрали почти десять тысяч человек
Анна СЕМИНА
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ЭлектричкаЭлектричкаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае из-за непогоды увеличили количество вагонов в пригородных электричках.

В частности количество составов увеличили на поездах «Калина Красная», «Просторы Алтая» и «Восток» по направлениям БарнаулБийск, Барнаул – Алейская – Рубцовск. Это связано с тем, что из-за непогоды некоторые трассы закрывают, из столицы крае не выпускают рейсовые автобусы, а кто-то чтобы не рисковать лишний раз, предпочитает выбрать в качестве средства передвижения железнодорожный транспорт.

- В пятницу дополнительно было добавлено десять пассажирских вагонов общей вместимостью 600 мест. 18 января добавлено шесть пассажирских вагонов общей вместимостью 360 мест, - сообщают в «Алтай-пригороде».

Таким образом, максимальное количество вагонов в «Калина Красная» составило четыре вагона, в скором пригородном поезде «Восток» – восемь вагонов, в поезде «Просторы Алтая» – 15.

По официальным данным за последние сутки ж/д транспорт выбрали почти десять тысяч человек, что на 33% больше, чем в обычные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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