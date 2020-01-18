Более 250 аварийных бригад готовы к ликвидации ЧС на электросетях Алтайского края

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:58:26+03:00

Более семи тысяч человек остались без света Фото: Анна СЕМИНА

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С пятницы, 17 января, когда в Алтайском крае действует штормовое предупреждение, более 250 бригад готовы устранять нарушения на линиях электропередачи.

Персонал Алтайского филиала «Россети Сибирь» работает в режиме повышенной готовности. Минувшей ночью отмечалось только одно кратковременное отключение, которое по большей части населением не было замечено. В целом же ситуация стабильная, массовых отключений электроэнергии в электросетевом комплексе края не зафиксировано

- Все локальные технологические нарушения энергетики устраняют максимально оперативно, - сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на департамент по связям с общественностью «Россети Сибирь».

К оперативному реагированию готова 261 аварийно-восстановительная бригада. В их состав входят 1206 человек и 473 единицы техники.

Помимо этого, в особом режиме находится и колл-центр Алтайского филиала «Россети Сибирь». По бесплатному телефону +7-800-100-03-80 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах.

ИСТОЧНИК KP.RU