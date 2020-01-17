2020-01-17T15:08:05+03:00
Общество

Под Барнаулом закрыли движение за Новомихайловкой

Автобусы будут стоять на конечной до улучшения погодных условий
БОРЗОВ Денис
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Из-за неблагоприятных дорожных условий и плохой видимости закрыто движение по Павловскому тракту за п.Новомихайловка.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, автобусное движение по маршруту 113, обслуживаемому двумя автобусами, приостановлено до открытия трассы. Дежурный автобус, ожидающий улучшения погодных условий, находится на конечной остановке «мкр.Урожайный».

Чтобы узнать самую свежую информацию по открытию движения транспорта и расписание автобусов, можно обратиться в диспетчерскую МУП Центртранс по телефону +7-3852- 55-72-70.

К слову, ранее сообщалось, что в Алтайском крае перекрыли 11 трасс из-за непогоды. Движение ограничено на участках:

ограничено на следующих участках:

К-09 «Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан»;

К-03 «Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» (от Рубцовска до села Новоегорьевского, от Змеиногорска до Рубцовска);

К-18 «Алейск-Чарышское»;

К-13 «Алейск - Петропавловское - Смоленское»;

К-26 «А-322 - Горняк - Староалейское»;

К-20 «Поспелиха - Новичиха - Волчиха» (в границах Новичихинского района);

К-31 «Леньки - Нижнечуманка - Верх-Чуманка - Плотава» (от границы Благовещенского района до села Нижнечуманка Баевского района);

К-47 «Новоегорьевское - Титовка - Новичиха»;

К-17 «Барнаул - Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Родино - Кулунда - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до села Родино);

К-21 — Рубцовск — Угловское — Михайловское ( от г. Рубцовска до с. Угловского), км 7+000 — км 87+000;

федеральная трасса А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» (от Барнаула до Рубцовска).

Кроме того, по данным Упрдор «Алтай», ухудшение дорожной обстановки наблюдается на трассе Р-256 «Чуйский тракт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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