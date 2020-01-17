Алтайские энергетики работают в усиленном режиме из-за шторма

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:02:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайский филиал «Россети Сибирь» из-за шторма работает в режиме повышенной готовности. Несмотря на сильный порывистый ветер и метель, массовых отключений электроэнергии в электросетевом комплексе края не было. Так происходит из-за оперативного устранения нарушений.

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью «Россети Сибирь», к выезду готова 261 аварийно-восстановительная бригада. В их состав входит более 1200 человек.

- В каждом из семи производственных отделений филиала по всей территории региона к работе подготовили резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ) - передвижные дизель-генераторные установки, которые обеспечат электроснабжение на время устранения технологического нарушения. Они расположены в узловых подразделениях филиала и готовы к транспортировке в близлежащие населенные пункты, - сообщается на портале.

В особом режиме работает контакт-центр предприятия. По телефону +7-800-100-03-80 клиенты могут узнать всю необходимую информацию по электроснабжению, а также сообщить о случаях технологических нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU