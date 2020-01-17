Барнаульский футболист Александр Соболев подпишет контракт с ЦСКА
Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Соболев подпишет контракт с московским клубом ЦСКА.
Как стало известно «СЭ», нападающий «Крыльев Советов» не поехал с командой на сборы. Позже появилась информация, что им заинтересовались несколько клубов Российской премьер-лиги. В их числе московское «Динамо», казанский «Рубин» и столичный ЦСКА. По последним данным форвард сделал выбор именно в пользу последнего.
- Сторонам осталось лишь согласовать детали сделки. Ситуация может разрешиться на этой неделе, - пишет источник.
Напомним, в этом сезоне барнаулец провел в составе «Крылышек» 19 матчей и отметился десятью голами и отдал четыре результативные передачи. На данный момент он идет вторым в списке бомбардиров РПЛ. Его на один мяч опережает Артем Дзюба.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»