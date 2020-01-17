Барнаульцам рассказали, куда звонить, если они попали в чрезвычайную ситуацию

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:01:55+03:00

Жителей региона просят быть аккуратнее и не выезжать за город

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В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей региона просят воздержаться от поездок за пределы города. Граждан предупреждают:

- Будьте предельно внимательны при передвижении по улицам краевого центра, соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте складывающуюся обстановку, по возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле в пользу общественного транспорта, - сообщили в пресс-центре.

Из-за неблагоприятной погоды возможно возникновение ЧС и происшествий. Поэтому следует быть осторожнее, уделять особое внимание детям и пожилым людям.

К слову, если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации просим вас сообщить об этом в экстренные службы города:

Единая дежурная диспетчерская служба города - 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.

Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 28-22-00.

Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.

Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 59-97-10.

Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула – 50-43-60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).

Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» - 50-45-34 (вопросы вывоза бытовых отходов).

Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – 39-35-86.

Аварийный комиссариат - 8-800-700-00-70.

Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.

Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Аэропорт Барнаула – 54-30-09.

Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) - 46-99-86.

Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 717-820, 558-866.

Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55

«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 65-82-19

Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

ИСТОЧНИК KP.RU