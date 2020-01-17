Барнаульцам рассказали, куда звонить, если они попали в чрезвычайную ситуацию
В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей региона просят воздержаться от поездок за пределы города. Граждан предупреждают:
- Будьте предельно внимательны при передвижении по улицам краевого центра, соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте складывающуюся обстановку, по возможности откажитесь от поездок на личном автомобиле в пользу общественного транспорта, - сообщили в пресс-центре.
Из-за неблагоприятной погоды возможно возникновение ЧС и происшествий. Поэтому следует быть осторожнее, уделять особое внимание детям и пожилым людям.
К слову, если вы стали очевидцем чрезвычайной ситуации просим вас сообщить об этом в экстренные службы города:
Единая дежурная диспетчерская служба города - 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
Железнодорожный район – 62-56-95;
Индустриальный район – 47-51-83;
Ленинский район – 54-44-49;
Октябрьский район – 24-74-98;
Центральный район – 63-08-25.
Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 28-22-00.
Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.
Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 59-97-10.
Центральная диспетчерская МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула – 50-43-60 (вопросы уборки снега с улично-дорожной сети).
Диспетчерская ООО «Эко-Комплекс» - 50-45-34 (вопросы вывоза бытовых отходов).
Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – 39-35-86.
Аварийный комиссариат - 8-800-700-00-70.
Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.
Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
Аэропорт Барнаула – 54-30-09.
Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) - 46-99-86.
Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 717-820, 558-866.
Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55
«Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю - 65-82-19
Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
ИСТОЧНИК KP.RU