2020-01-17T12:42:10+03:00
Общество

В Барнауле стройка многоэтажки растянулась на семь лет

Дата сдачи объекта намечена на 2023 год
БОРЗОВ Денис
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Стройка в Барнауле. Фото: Алтайский портал недвижимостиСтройка в Барнауле. Фото: Алтайский портал недвижимости
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Среди новых высоток в Барнауле все еще встречаются долгострои. Таким домом можно назвать многоэтажку на ул. Сухова, 34, который компания ПСИП «Сиада» начала возводить еще в ноябре 2016-го.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, его хотели достроить за два года. Но по свежим данным дата намечена уже на первый квартал 2023 года. Сейчас объект готов на 40%.

Изначально проект имел всего четыре этажа, включая подземный. Это было продиктовано правилами застройки в данной локации, которые не позволяли построить жилое здание выше определенных параметров. Но после строительства этих четырех, компания анонсировала другой проект, который преобразился до 17-ти этажей и сменил цветовое оформление.

- Строительство ведется, на площадке работает техника и бригады. Возведено 3-5 уровней в трех разных блок-секциях. Разрешительная документация теперь утверждена, продажи долевок осуществляются по старым правилам (без эскроу-счетов). Число квартир выросло с 40 до 300. На подземном уровне намерены разместить паркинг на 98 машино-мест, а на первом – 16 коммерческих помещений. Дом строится из монолитного каркаса с кирпичными стенами, - сообщается на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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