2020-01-17T12:17:05+03:00
Общество

Славгородцы требуют от администрации города немедленно убрать снег

На некоторых улицах "затерялись" тротуары
БОРЗОВ Денис
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Дороги в Славгороде. Фото: петиция горожанДороги в Славгороде. Фото: петиция горожан
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Славгородцы начали собирать подписи под петицией, требуя от администрации города немедленно убрать снег с дорог и тротуаров.

Также горожане опубликовали петицию на сайте Сhange.org. В ней славгородцы рассуждают, что состояние дорог – патовое. Даже главные магистрали – Ленина, Суворова, Титова скрываются за снежной пеленой, что уж говорить о побочных улицах.

По словам славгородцев, из-за сугробов на днях, 14 января, произошла авария, в результате которой автомобиль влетел в крыльцо местного кафе.

«На улицах Жукова, Героев Советского Союза и других пешеходы вынуждены двигаться прямо по проезжей части из-за нерасчищенных тротуаров. Пешеходные переходы возле школ, детских садов и супермаркетов не расчищаются от снега. Затруднены подъезды к детским садам. На улицах вдоль обочин проезжих частей сейчас имеются высокие снежные валы, которые находятся там постоянно», - сообщается в петиции.

Славгородцы написали обращение на имя Виктора Томенко, они просят губернатора проконтролировать, как чиновники разберутся в этом вопросе. Петицию подписали уже 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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