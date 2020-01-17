Славгородцы требуют от администрации города немедленно убрать снег
Славгородцы начали собирать подписи под петицией, требуя от администрации города немедленно убрать снег с дорог и тротуаров.
Также горожане опубликовали петицию на сайте Сhange.org. В ней славгородцы рассуждают, что состояние дорог – патовое. Даже главные магистрали – Ленина, Суворова, Титова скрываются за снежной пеленой, что уж говорить о побочных улицах.
По словам славгородцев, из-за сугробов на днях, 14 января, произошла авария, в результате которой автомобиль влетел в крыльцо местного кафе.
«На улицах Жукова, Героев Советского Союза и других пешеходы вынуждены двигаться прямо по проезжей части из-за нерасчищенных тротуаров. Пешеходные переходы возле школ, детских садов и супермаркетов не расчищаются от снега. Затруднены подъезды к детским садам. На улицах вдоль обочин проезжих частей сейчас имеются высокие снежные валы, которые находятся там постоянно», - сообщается в петиции.
Славгородцы написали обращение на имя Виктора Томенко, они просят губернатора проконтролировать, как чиновники разберутся в этом вопросе. Петицию подписали уже 150 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU