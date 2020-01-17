2020-01-17T11:24:12+03:00
Дом. Семья

Барнаульцы по кошке могут определить особенности своего характера

Есть шесть вариантов под вкус каждого
БОРЗОВ Денис
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Фото: барнаульское котокафе "Никомур"Фото: барнаульское котокафе "Никомур"
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Как известно, кошка во многих культурах считается священным животным. В древности ее почитали, ей поклонялись и даже совершали жертвоприношения в ее честь. Так, журналисты «МК на Алтае» сделали кото-тест, по результатам которого вы сможете найти краткое описание черт вашего характера.

Кототест. Фото: МК на Алтае

Кототест. Фото: МК на Алтае

Если вы выбрали кошку №1: то вы – надежный друг

Ваши друзья наверняка от вас в восторге. Поддержка настоящей дружбы для вас является основной целью в жизни. Для своих близких вы готовы пожертвовать собой и всегда идете на компромисс. У вас много друзей, которые готовы пойти за вами в огонь и в воду.

Кошка №2: тусовочный мастер

Второй усатый приходится к роду самых игривых и любопытных. Это означает, что вы тоже человек, жаждущий веселья, активности, а иногда пикантных сплетен. Тусовки и вечеринки – ваша стихия. А любая новость вызывает у вас огромный интерес.

Кошка №3: нежность и ум

Если ваш взгляд зацепился за кошечку под номером 3, это означает, что в вас гармонично сочетается нежность и ум. Скорее всего, вы в восторге от частых объятий, поцелуев и других проявлений безграничной привязанности. Также, помимо любви к тактильным ощущениям, вы тянетесь к знаниям и обладаете высоким интеллектом.

Кошка №4: самодостаточность – ваш конек

Вы не любите повышенное внимание к своей персоне. Зачастую вам нужно побыть одному, чтобы остаться наедине со своими мыслями. Когда вы соскучитесь по кому-то, то проявите инициативу сами. Категорически не переносите навязчивых людей.

Кошка №5: оригинальность и отходчивость

Пятая кошка породы «мейн-кун» обладает крайне отходчивым характером. Тоже самое можно сказать и о человеке, который выбрал этот вариант. Вы не можете долго обижаться даже на ваших заклятых врагов. Миролюбие и незлобивость – ваши главные достоинства. Помимо этого, у вас необычный взгляд на мир, и вас считают оригинальным человеком.

Кошка №6: вы очень тактичны

Вы очень милый человек, который вызывает у окружающих только положительные эмоции. Кроме того, вас можно назвать эмпатом, вы очень хорошо чувствуете других людей. В трудной ситуации окружающие часто обращаются к вам за советом и поддержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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