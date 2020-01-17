Алтайский вахтовик потерял на купле-продаже валюты почти полмиллиона

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:04:00+03:00

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Алтайский вахтовик пострадал от рук аферистов. Житель Бийского района обратился в полицию с заявлением о мошеннических действиях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 64-летний мужчина работает вахтовым способом на Севере. Он находился в очередной командировке и решил подзаработать в интернете. Мужчина зарегистрировался на одной из торговых площадок и занимался куплей-продажей валюты.

Спустя некоторое время с ним связались неизвестные, являющиеся, якобы представителями сайта и предложили более выгодные условия. Для получения повышенных дивидендов нужно было пополнить счет платформы. Естественно, они оказались мошенниками.

В общей сложности бийчанин перевел незнакомцам почти 400 тысяч рублей. Сам он понял, что попал на мошенников в один из дней командироваки. Вахтовик не смог дозвониться до организации и обратился за помощью к сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU