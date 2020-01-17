2020-01-17T13:08:24+03:00
Политика

В Алтайском крае появится новый министр промышленности и энергетики

Должность займет замглавы администрации Барнаула Вячеслав Химочка
БОРЗОВ Денис
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Вячеслав ХимочкаВячеслав ХимочкаФото: предоставлено пресс-службой
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Заместитель главы администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Химочка скорее всего в ближайшие дни станет министром промышленности и энергетики региона.

Как сообщает «ТОЛК», должность стала вакантной после того, как на повышение пошел Александр Климин, теперь он - заместитель председателя правительства.

Примечательно, что Химочка успел «запрыгнуть в последний вагон» - пройти согласование в правительстве РФ в профильном министерстве, которое до 15 января возглавлял Денис Мантуров. На данный момент оно в отставке, а новое пока не сформировано.

Сегодня, 17 января, Вячеслав Химочка вернулся из рабочей поездки в Москву. Точная дата назначения его на новую должность пока не известна.

Отмечается, что Химочка пришел в горадминистрацию в 2006 году. Работал председателем комитета по экономике в Центральном районе, потом главой поселковой администрации в Центральном районе. Пост вице-мэра занял в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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