2020-01-17T09:35:38+03:00
Происшествия

В Барнауле таджикский мальчик обжег супом четверть поверхности тела

За мальчиком на кухне не уследили мать с сестрой
БОРЗОВ Денис
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Грустный ребенокГрустный ребенокФото: Олег УКЛАДОВ
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Во вторник, 14 января в дежурную часть поступило сообщение от скорой помощи о том, что приехавший в гости в Барнаул мальчик получил ожоги разной степени.

Как уточняет телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, двухлетний мальчишка опрокинул на себя кастрюлю с супом с плиты. В итоге у него ожоги 1,2,3 степени спины, левой руки и стоп. Суммарная площадь ожогов составила 25 %.

Выяснилось, что за малышом не уследили родители, отцу 29 лет, матери – 21 год, оба из них не судимы и приехали в краевую столицу, чтобы осмотреться и обдумать возможный переезд. 14 января они были в гостях в Индустриальном районе города. Мать ребенка со своей сестрой находились на кухне, готовили еду, в итоге сын прервал семейную трапезу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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