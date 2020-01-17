Таксист угодил в СИЗО из-за своего мужского достоинства

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:38:17+03:00

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В Барнауле задержали мужчину, который демонстрировал половой орган пятикласснице. Все произошло 16 января на улице Хвойной.

Девочка возвращалась домой со школы, когда рядом с ней остановился автомобиль. Водитель опустил стекло и сказал: «Смотри!». В этот момент школьница увидела, как мужчина держит в руке свой половой член. Она закричала, а водитель, нажав на педаль газа, быстро скрылся.

Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», школьница запомнила номер машины и дома обо всем рассказала матери, которая и сообщила о случившемся в полицию.

- Крепкие ребята из ППС похотливого таксиста задержали, спустя пару часов и закрыли в СИЗО за насильственные действия сексуального характера (132 УК РФ), - сообщает паблик.

При задержании у него изъяли тот самый автомобиль, на видеорегистраторе которого записан момент совершения преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU