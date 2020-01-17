Бийские полицейские за ушедший год изъяли почти 45 килограммов наркотиков

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:15:46+03:00

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Почти 45 килограммов наркотиков изъяли за год бийские правоохранители: главный полицейский города доложил о проделанной работе.

Начальник МУ МВД России «Бийское» полковник полиции Иван Языков рассказал, что принимаемые меры позволили сохранить контроль за криминогенной обстановкой на территории города. За прошедший год стало меньше особо тяжких и тяжких преступлений. Также сократилось количество грабежей и краж всех видов.

Одно из главных направлений работы бийской полиции - все еще противодействие незаконному обороту наркотиков. К уголовной ответственности за наркопреступления привлечены более двухсот человек. Изъято более 44 килограммов наркотических средств, в том числе около 10 килограммов синтетического происхождения.

Главный полицейский города рассказал не только о положительных результатах работы. На один процент снизилась общая доля расследованных преступлений. Так получилось из-за увеличения краж с банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU