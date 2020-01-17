Под Барнаулом скоро начнется экспериментальный раздельный сбор мусора

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:54:52+03:00

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Новосибирский завод «Экран» планирует начать раздельный сбор мусора в поселке Южный. Так власти края хотят разгрузить мусорный полигон.

Об этом сообщили городские чиновники во время «круглого стола» по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новосибирская организация готова заняться переработкой, так как заинтересована в поставках пластика, стекла и цветных металлов.

В поселке Южный расположат специальные разноцветные контейнеры для алюминиевых банок, пластика и стекла. Если инициатива окажется удачной, подобные емкости появятся по всему Барнаулу.

- На нас вышел Новосибирский стеклозавод «Экран» с предложением запустить проект «Разделяй на раз-два». Они уже отработали эту систему в Томске. В один контейнер складывается алюминиевая банка, ПЭТ-тара и стекло. Особых условий это не требует, рассортировать эти отходы предельно просто. Стеклозавод готов инвестировать средства в покупку таких контейнеров для Барнаула. Сейчас мы определили первый пилотный участок, где установят такие контейнеры — это поселок Южный. Попробуем внедрить там этот опыт, а дальше будем распространять его на весь город, — рассказал в беседе с «Вести22» председатель комитета по развитию предпринимательства Александр Пугач.

Ранее министерство природы Алтайского края заявило, что местных полигонов для мусора хватит максимум на несколько лет. Тем временем счетная палата РФ добавила регион в список территорий, где в ближайшее время ситуация с отходами может стать катастрофической.

ИСТОЧНИК KP.RU