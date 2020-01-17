В Барнауле открыли движение по площади Сахарова
В пятницу, 17 января, открыли движение по участку проспекта Социалистического в районе, где размещается главная новогодняя елка Барнаула.
В 7.00 сотрудники Госавтоинспекции вновь запустили движение транспорта на площади Сахарова, от улицы Молодежной до Мерзликина. Накануне рабочие завершили демонтаж снежного городка и новогодней елки. Работы начались 14 января, после того, как отметили Старый новый год.
- Конструкцию ели, новогодние украшения, каркасы горок и башен оставят на хранение на базе МБУ «Автодорстрой» до следующих новогодних праздников, иллюминацию – у предприятия «Барнаулгорсвет», - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.
Напомним, площадь Сахарова была закрыта с начала декабря. Всего на заготовку льда, строительство и демонтаж новогоднего городка, установку главной елки и устройство иллюминации власти города потратили 8,7 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU