В Барнауле открыли движение по площади Сахарова

17 Янв. 2020 2020-01-17T07:30:29+03:00

Она была перекрыта с декабря

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В пятницу, 17 января, открыли движение по участку проспекта Социалистического в районе, где размещается главная новогодняя елка Барнаула.

В 7.00 сотрудники Госавтоинспекции вновь запустили движение транспорта на площади Сахарова, от улицы Молодежной до Мерзликина. Накануне рабочие завершили демонтаж снежного городка и новогодней елки. Работы начались 14 января, после того, как отметили Старый новый год.

- Конструкцию ели, новогодние украшения, каркасы горок и башен оставят на хранение на базе МБУ «Автодорстрой» до следующих новогодних праздников, иллюминацию – у предприятия «Барнаулгорсвет», - сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

Напомним, площадь Сахарова была закрыта с начала декабря. Всего на заготовку льда, строительство и демонтаж новогоднего городка, установку главной елки и устройство иллюминации власти города потратили 8,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU