Ограничения ввели на алтайских трассах

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:49:36+03:00

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Из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 17 января, в Алтайском крае ввели ограничения движения по региональным трассам.

По информации краевой ГИБДД, целью обеспечения безопасности движения в условиях плохой видимости, сильной метели ограничено движение на дорогах регионального значения. Оно распространяется на все виды транспорта.

Ограничение введено:

- автодорога К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»);

- автодорога К-03 («Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области»);

- автодорога К-13 ("Алейск - Петропавловское - Смоленское");

- автодорога К-18 ("Алейск - Чарышское").

Подготовка к непогодеФото: предоставлено пресс-службой

По состоянию на данный момент на других трассах как федерального, так и регионального значения перебоев в движении нет. Проезд открыт. Тем не менее, водителей призывают быть внимательными, особенно в условиях нынешней погоды. Перед дальними поездками стоит перепроверить состояние всех систем автомобиля, чтобы не встать на дороге. На случай экстренных ситуаций действует «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7(3852) 202-621

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/755164" frameborder="0"></iframe> Работа алтайских групп МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU