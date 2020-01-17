В Барнауле трамвай освободил от снежных оков автомобиль спасателей

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:37:40+03:00

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В Барнауле получилась ситуация, когда помощь понадобилась самим спасателям. В частном секторе в снегу застрял автомобиль спасателей. Большегруз пытался проехать к дому на улице Анатолия в районе пересечения с улицей Ядринцева. Судя по всему, КамАЗ спасателей прибыл на вызов в частный сектор и не рассчитал проходную мощь.

Понадеявшись на то, что у такой машины ведущие все три моста, водитель подъехал максимально близко к домам и осел на огромном сугробе. В итоге оказалось, что выехать спасателям не удалось. Однако помог вовремя подоспевший электротранспорт.

Как сообщили "Вести Алтай", трамвай № 3 легко выдернул многотонный грузовик из снега. Как отблагодарили его водителя спасатели, которых в этот раз спасли обычные люди, неизвестно. Но, судя по всему, почётная грамота МЧС у вагоновожатого как минимум должна появиться.

ИСТОЧНИК KP.RU