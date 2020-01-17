В Алтайском крае состоялись Всероссийские соревнования по слалому

17 Янв. 2020 2020-01-17T05:23:12+03:00

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В понедельник, 13 января, в Белокурихе на горнолыжном курорте «Благодать» стартовали Всероссийские соревнования на Кубок Губернатора Алтайского края. Турнир собрал около 100 спортсменов из Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областей, а также Республики Алтай.

Как сообщили в министерстве спорта Алтайского края, в слаломе и гигантском слаломе Алтайский край представили призер первенства России Андрей Иванов и вошедшие в тройку победителей на всероссийских соревнованиях Варвара Сорокина и Матвей Кутищев. В первый день соревнования прошли старты в слаломе среди юношей и девушек 15 - 16 лет. Спортсмены 13 - 14 лет состязались в слаломе 14 января. В дисциплине «Слалом + слалом-гигант» участники турнира выступили 15 и 16 января.

Напомним, в этом году в Барнауле впервые пройдут соревнования по этому виду спорта Всероссийского масштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU