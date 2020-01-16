2020-01-16T10:51:56+03:00
Общество

В Барнауле покажут подлинную картину Серова

Она хранилась в фондах алтайского музея
Юлия ЕВГРАФОВА
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В Государственном художественном музее Алтайского края 16 января пройдет пресс-показ выставки одной картины Валентина Серова «Портрет жены художника». Ее покажут барнаульцам в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

Единственная картина Серова, которая хранится в фондах музея уже 45 лет, является подлинной, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула. Об этом свидетельствуют две надписи под рисунком: художника Николая Крымова и внучки Валентина Серова.

- В «Портрете жены художника» проявилось умение мастера найти точные и верные изобразительные средства: максимум выразительности образа при лаконизме художественных средств. Портрет производит впечатление наполненности светом. Серов создает нежный, женственный, утонченный и загадочно-лиричный образ любимой женщины, - анонсировали в музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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