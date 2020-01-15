Следком проверит информацию о бийской пенсионерке, которую якобы выгнали из дома

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:24:06+03:00

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Алтайские следователи проводят доследственную проверку по сообщению о противоправных действиях в отношении 80-летней жительницы города Бийска. Ранее издание «Бийский рабочий» сообщало, что женщина отправилась жить на лестничную площадку после ссоры с собственной внучкой.

СМИ пишут, что пенсионерка вынуждена жить в подъезде жилого дома после того, как родственники вынудили её подписать дарственную на квартиру. Кроме того, позже бабушку вообще выгнали из дома.

Однако внучка женщины рассказала «БР», что пенсионерка сама решилась на отчаянный шаг, и квартиру подарила по собственному желанию. В разговоре с корреспондентом она подчеркнула, что никто родную бабушку не выгонял.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, теперь следователям предстоит разобраться в непростой ситуации. В ходе проверки правоохранители подробно изучат правомерность получения родственниками пожилой женщины в собственность ее жилого помещения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU