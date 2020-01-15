2020-01-15T13:10:16+03:00
Туризм

Крупный российский туроператор открыл представительство в Алтайском крае

«TUI Россия и СНГ» планирует развивать туризм на Алтае
БОРЗОВ Денис
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Крупный туроператор «TUI Россия и СНГ», расширяется и открывает свое официальное представительство в Барнауле.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, торжественное открытие состоялось сегодня, 15 января. В церемонии поучаствовали представители компании, туристической индустрии и деловых кругов Барнаула и Алтая.

Представители компании рассказали о планах по развитию туризма в регионе, предложениях для туристов на летний сезон, в том числе с прямыми вылетами из Барнаула. Как сообщает туроператор, большое внимание компания уделяет внутреннему туризму, ведь в регионах России есть множество уникальных мест и объектов отдыха.

- В предложении компании - туры в Краснодарский край, Абхазию, Иркутскую область, Красноярский край и другие регионы. Все эти программы туроператора будут доступны для туристов Алтайского края и Республики Алтай. В будущем офис представительства также будет заниматься координацией приема туристов в Барнауле,- сообщили в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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