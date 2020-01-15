2020-01-15T10:30:33+03:00
Общество

Барнаул вошел в тройку лидеров конкурса «Город России»

В прошлом году краевая столица заняла 61-е место
БОРЗОВ Денис
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Буквы "Барнаул"Буквы "Барнаул"Фото: Олег УКЛАДОВ
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Столица Алтайского края выбилась в тройку лидеров всероссийского голосования «Город России – национальный выбор». Барнаул на данный момент поднялся на третью строчку. Больше голосов в рейтинге собрали только Смоленск и Севастополь.

За краевую столицу отдали уже почти пять тысяч голосов. Итоги голосования будут подведены 30 декабря этого года. Проголосовать на Барнаул можно по ссылке.

Сообщается, что в прошлом году в этом рейтинге Барнаул занял только 61-е место. Тогда за город проголосовали всего 2 тысячи человек. Тогда в голосовании победили Чебоксары.

Справка КП

«Город России» – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.

Россияне сами могут выбрать город, который обладает историческим и культурным наследием и достоин стать новым символом нации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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