Барнаул вошел в тройку лидеров конкурса «Город России»
Столица Алтайского края выбилась в тройку лидеров всероссийского голосования «Город России – национальный выбор». Барнаул на данный момент поднялся на третью строчку. Больше голосов в рейтинге собрали только Смоленск и Севастополь.
За краевую столицу отдали уже почти пять тысяч голосов. Итоги голосования будут подведены 30 декабря этого года. Проголосовать на Барнаул можно по ссылке.
Сообщается, что в прошлом году в этом рейтинге Барнаул занял только 61-е место. Тогда за город проголосовали всего 2 тысячи человек. Тогда в голосовании победили Чебоксары.
Справка КП
«Город России» – национальный всероссийский проект, направленный на выбор наиболее значимого, узнаваемого и символичного российского города с помощью голосования интернет-пользователей.
Россияне сами могут выбрать город, который обладает историческим и культурным наследием и достоин стать новым символом нации.
ИСТОЧНИК KP.RU