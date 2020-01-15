Алтайских депутатов обеспокоил рост количества смертельных ДТП в крае
На ближайшем заседании правового комитета Алтайского Заксобрания депутаты рассмотрят проблему аварийности на дорогах региона. Как сообщили в пресс-службе парламента, депутаты обеспокоены ростом числа аварий со смертельным исходом.
Тема была поднята на еженедельном совещании у председателя АКЗС Александра Романенко. За недавнее время в регионе произошло большое количество автомобильных аварий.
- Если посмотреть на мониторинг дорожных происшествий на протяжении новогодних праздников, то почти каждый день проходили аварии со смертельным исходом. До Нового года и за выходные всего погибло около 15 человек, - отметил председатель комитета по правовой политике краевого парламента Андрей Осипов.
По словам Осипова, перед январской сессией АКЗС будет рассмотрен вопрос о выполнении программы «Безопасный город». На совещание пригласят представителей всех ключевых структур, в том числе минтранс Алтайского края и ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU