2020-01-15T04:56:24+03:00
Происшествия

Алтайских депутатов обеспокоил рост количества смертельных ДТП в крае

Проблему обсудят с министерством транспорта и Госавтоинспекцией
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На ближайшем заседании правового комитета Алтайского Заксобрания депутаты рассмотрят проблему аварийности на дорогах региона. Как сообщили в пресс-службе парламента, депутаты обеспокоены ростом числа аварий со смертельным исходом.

Тема была поднята на еженедельном совещании у председателя АКЗС Александра Романенко. За недавнее время в регионе произошло большое количество автомобильных аварий.

- Если посмотреть на мониторинг дорожных происшествий на протяжении новогодних праздников, то почти каждый день проходили аварии со смертельным исходом. До Нового года и за выходные всего погибло около 15 человек, - отметил председатель комитета по правовой политике краевого парламента Андрей Осипов.

По словам Осипова, перед январской сессией АКЗС будет рассмотрен вопрос о выполнении программы «Безопасный город». На совещание пригласят представителей всех ключевых структур, в том числе минтранс Алтайского края и ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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