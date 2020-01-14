53 купели будут работать в Крещение на Алтае

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:35:22+03:00

Три из них – в Барнауле

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На Крещение Господне в Алтайском крае будут работать 53 официальные купели.

Об этом сегодня, 14 января, сообщили во время заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства Алтайского края. Ожидается, что в крещенском омовении примут участие более 30 тысяч жителей региона. Это больше, чем в прошлом году и на то есть объективные причины – в крае установилась вполне комфортная для этого погода. Судя по прогнозам синоптиков, морозов в ближайшую неделю ждать не стоит.

В Барнауле будут работать три купели: возле речного вокзала, на озере Пионерском в Казенной Заимке (Ленинский район) и в микрорайоне Булыгино (Центральный район).

Основные мероприятия, конечно же, пройдут на Речном вокзале. Там уже подготовили площадку.

- Проведена ревизия лестничных маршей, купели, двух бань. Подготовка места купания идет и на озере Пионерском в Ленинском районе. А на озере в микрорайоне Булыгино оно уже обустроено. Проведен замер льда. Его толщина составляет 50-53 сантиметра. Это безопасно для нахождения на нем людей, - сообщают в правительстве региона.

Взяты пробы воды, подготовлены места для стоянки. В местах купаний будут дежурить спасатели, полицейские и медики.

ИСТОЧНИК KP.RU