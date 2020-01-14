2020-01-14T14:44:41+03:00
Общество

Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание алтайского школьника

Она подарила ему контруктор
Анна СЕМИНА
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Подарок от Дианы ГурцкойПодарок от Дианы ГурцкойФото: скриншот сайта
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Известная российская певица Диана Гурцкая приняла участие в проекте «Елка желаний», где ей выпал шар с новогодней мечтой юного жителя Алтайского края и она его исполнила.

- Платформа «Россия - страна возможностей!» не первый год реализует проект «Ёлка желаний». В этом году сняла шарик с желанием и я. Это оказалась просьба Ярослава Букина из Алтайского края, который мечтает о конструкторе «Лего» для программирования. Но приобрести подарок оказалось намного проще, чем передать мальчику. Контакты, оставленные на сайте, оказались неверными! Но никто не отменяет закон пяти рукопожатий! Спасибо Алексею Комиссарову и губернатору Алтайского края Виктору Томенко! Уверена, что с их помощью подарок скоро окажется у Ярослава! – написала исполнительница на своей странице в Instagram еще накануне Нового года.

d.gurtskayad.gurtskaya
Платформа Россия - страна возможностей!
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Как оказалось, мама мальчика, видимо от волнения, немного ошиблась в номере телефона, поэтому с ними долго не могли связаться и вот в канун Старого нового года подарок наконец-то нашел своего счастливого обладателя.

- Вы верите в чудеса? Я живу 10 дней 2020 года в череде чудесных событий. В Москве с «Елки желаний» открытку с пожеланием Ярика сняла Диана Гурцкая. Но как-то в мой контактный телефон закралась ошибка в одну цифру. Сообщить вовремя о подарке не получилось у организаторов. Благодаря правительству Алтайского края Ярик получил подарок в канун Старого Нового года, - подтвердила мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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