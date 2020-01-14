В Барнауле открыли интернат для гребцов
В Барнауле открыли спортивный интернат при Алтайском училище олимпийского резерва. Сейчас в нем проживают и занимаются юные гребцы.
В первый набор попали 22 шестиклассника и еще один присоединится в ближайшее время, пишет «Алтайский спорт». Проживают ребята в общежитии при АУОР. В понедельник, 13 января, они приступили к учебе и тренировкам.
Согласно утвержденному плану, обучаться в интернате будут спортсмены 6-8 классов. Такое решение приняли в правительстве региона. Сейчас провели набор в отделение гребли, но в будущем начнут принимать и по другим видам.
- Воспитанники спортинтерната будут заниматься по стандартной школьной программе, а дополнительно для них будут обеспечены все условия для тренировочного процесса, - сообщает источник.
Первую тренировку для гребцов провел их наставник – байдарочник Руслан Мамутов. В прошлом году он завершил карьеру спортсмена и перешел на тренерскую должность.
После выпуска из восьмого класса все эти ребята смогут продолжить учебу в училище. Кстати, юные спортсмены находятся на полном гособеспечении.
ИСТОЧНИК KP.RU
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