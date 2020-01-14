2020-01-14T13:44:14+03:00
Спорт

В Барнауле открыли интернат для гребцов

В первый набор попали 23 юных спортсмена
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Первая тренировка юных гребцов (фото: "Алтайский спорт")Первая тренировка юных гребцов (фото: "Алтайский спорт")
Изменить размер текста:

В Барнауле открыли спортивный интернат при Алтайском училище олимпийского резерва. Сейчас в нем проживают и занимаются юные гребцы.

В первый набор попали 22 шестиклассника и еще один присоединится в ближайшее время, пишет «Алтайский спорт». Проживают ребята в общежитии при АУОР. В понедельник, 13 января, они приступили к учебе и тренировкам.

Согласно утвержденному плану, обучаться в интернате будут спортсмены 6-8 классов. Такое решение приняли в правительстве региона. Сейчас провели набор в отделение гребли, но в будущем начнут принимать и по другим видам.

- Воспитанники спортинтерната будут заниматься по стандартной школьной программе, а дополнительно для них будут обеспечены все условия для тренировочного процесса, - сообщает источник.

Первую тренировку для гребцов провел их наставник – байдарочник Руслан Мамутов. В прошлом году он завершил карьеру спортсмена и перешел на тренерскую должность.

После выпуска из восьмого класса все эти ребята смогут продолжить учебу в училище. Кстати, юные спортсмены находятся на полном гособеспечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Диана Гурцкая исполнила новогоднее желание алтайского школьника
Барнаульский зоопарк покажут по Первому каналу
В барнаульском парке «Изумрудный» появится «Медиа-аллея»
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом
В Барнауле открыли интернат для гребцов
Российские космонавты заинтересовались «Алтайским источником»
«Спортмастер» закрывается в Барнауле
Пьяный дворник из Бийска стал героем соцсетей
«АлтайБаскет» вырвал домашнюю победу у «Чебоксарских Ястребов»
Полицейских, раскрывших двойное убийство, наградят
Жители Алтайского края интересуются Старым и Китайским новым годом
Полицейские, спасатели и водолазы ведут поиск подростка и его подруги
В Барнауле начали разбирать новогодний городок на Сахарова
Дело бывшего заместителя главы Барнаула отправили в суд
В Алтайском крае начали вводить электронные трудовые книжки
Сотрудники УФСБ провели обыски в барнаульской похоронной службе
Алтайский техуниверситет организует для школьников дополнительные занятия
Население Барнаула приблизилось к 700 тысячам человек впервые за два года
Подросток и его знакомая пропали на Алтае
Новый лидер появился у алтайских «жириновцев»
Из-за утраты доверия на Алтае уволили 23 депутата
В Алтайском крае детей забрали из семьи из-за смерти матери и избиений отца
Барнаульцы возмущены обилием снега в городе и опасаются за детей
Барнаульская феминистка поменяла своё отчество на матчество
«Зулейха открывает глаза»: топ-20 книг, которые читали барнаульцы в 2019 году
ВТБ одобрил заявки на 2 млрд рублей по дальневосточной ипотеке
В Барнауле можно будет купить здание вуза с землей со скидкой в 90%
На Алтае насмерть сбили дедушку, который переходил дорогу где попало