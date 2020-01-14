«Спортмастер» закрывается в Барнауле

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:31:35+03:00

Его оценили в 80 миллионов рублей

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В Барнауле со вторника, 14 января, закрывается магазин «Спортмастер», расположенный на проспекте Красноармейском, 131.

История этого магазина началась еще в 2004 году. Это была первая торговая точка «Спортмастера» в Барнауле. Его площадь составляла почти 1,4 тысячи квадратных метров.

- Это плановая продажа. В начале 2017 года в ТРЦ Galaxy у «Спортмастера» появился гипермаркет. На этапе его планирования в компании понимали, что первый магазин закроют, поскольку он не вмещает растущего ассортимента. Ему дали возможность отработать свой ресурс, в 2020 году собственник решил продать помещение, - прокомментировала «Толку» Анна Поломошнова, представитель консалтинговой компании «ТЦ БЦ».

Федеральная сеть оценила магазин в 80 миллионов рублей. По мнению эксперта, помещение вполне подходит под аренду: есть загрузка, парковка, хорошие связи между этажами (первым и цоколем). Система пожарной безопасности и воздухообмена также отвечает современным требованиям.

Напомним, недавно стало известно, что на продажу выставлен другой известный торговый центр Барнаула – «Малина» на улице Попова. Его оценивают в 480 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU