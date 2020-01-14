Пьяный дворник из Бийска стал героем соцсетей

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:45:09+03:00

В ролике он пытается работать, но у него ничего не получается

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Пользователи социальных сетей активно обсуждают ролик, на котором запечатлен пьяный дворник из города Бийска.

Несмотря на состояние нестояния (что отчетливо видно на кадрах ролика), мужчина все же вышел на свое рабочее место (улицу) и попытался сделать хоть что-нибудь, за то, собственно, получает заработную плату.

Правда, работа в этот день не задалась. Пытаясь почистить дорогу, дворник не смог удержаться на ногах и упал прямо посреди колеи, чем создал неудобства для водителей. Один из них, чтобы проехать, был вынужден поднять мужчину и отвести на безопасное расстояние.

Автором ролика стал начинающий журналист Максим Пономаренко, создатель телеканала «Емеля». Видео посмотрели уже более десяти тысяч пользователей социальных сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU