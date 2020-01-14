Полицейских, раскрывших двойное убийство, наградят
Сотрудников барнаульской полиции поощрят за раскрытие двойного убийства, совершенного 10 января.
Напомним, в этот день в Затоне был обнаружен автомобиль с телами двух человек. По предварительным данным, убитыми оказались жители Барнаула.
- Они приехали на личной машине к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, который завершился убийством, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Судя по всему, чтобы скрыть следы преступления убийца решил сжечь машину вместе с трупами.
Личность подозреваемого установили довольно быстро. Им оказался 36-летний мужчина. Он уже дал признательные показания.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Тем временем начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение о поощрении сотрудников полиции, которые раскрыли тяжкое преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU