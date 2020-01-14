Полицейских, раскрывших двойное убийство, наградят

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:40:51+03:00

Убийца сжег машину вместе с телами Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

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Сотрудников барнаульской полиции поощрят за раскрытие двойного убийства, совершенного 10 января.

Напомним, в этот день в Затоне был обнаружен автомобиль с телами двух человек. По предварительным данным, убитыми оказались жители Барнаула.

- Они приехали на личной машине к знакомому. Между мужчинами произошел конфликт, который завершился убийством, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Судя по всему, чтобы скрыть следы преступления убийца решил сжечь машину вместе с трупами.

Личность подозреваемого установили довольно быстро. Им оказался 36-летний мужчина. Он уже дал признательные показания.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Тем временем начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян принял решение о поощрении сотрудников полиции, которые раскрыли тяжкое преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU