В Барнауле можно будет купить здание вуза с землей со скидкой в 90%

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:03:10+03:00

Так дёшево он будет стоить к октябрю

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В Барнауле выставили на торги учебный корпус Алтайской академии экономики и права выставлен с земельным участком. Информация об аукционе появилась на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, сообщает «Политсибру».

Торги будут проходить публично с постепенным снижением цены. Здание академии площадью 1146 кв. метров продается единым лотом с земельным участком площадью 584 кв. метров по адресу: проспект Космонавтов, 34.

Начальная цена — 14,62 млн рублей. Конечной датой конкурса может стать 13 октября — в этот день лот можно будет приобрести с 90% скидкой за 1,462 млн рублей.

ААЭП лишилась лицензии летом 2016 года, в том же году был подан иск о признании вуза банкротом. Конкурсный управляющий нашел признаки преднамеренного банкротства: в учебном заведении распродавали имущество. В частности, лот на пр. Космонавтов был продан незадолго до этих событий, однако суд счел ту сделку фиктивной: имущество ушло за цену в несколько раз ниже рыночной.

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ИСТОЧНИК KP.RU