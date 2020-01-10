2020-01-10T09:59:25+03:00
Происшествия

Словесная перепалка закончилась для селянина поножовщиной и больничной койкой

Обвиняемый настаивает на версии, что не хотел убивать другого мужчину
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Мужчина пырнул обидчика ножом, но тот выжилМужчина пырнул обидчика ножом, но тот выжилФото: Анна СЕМИНА
Изменить размер текста:

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего жителя Первомайского района, который во время ссоры едва не убил знакомого.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в одном из сел района. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка. Однако обвиняемый не смог успокоиться.

- Так как он был в состоянии опьянения, он не стерпел оскорбления в свой адрес. Из-за малозначительного повода он умышленно нанес мужчине один удар ножом, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

К счастью убить 39-летнего знакомого ему не удалось. И все же в результате нападения мужчина получил ранение и ему потребовалась госпитализация. Врачи спасли его. На обидчика же завели уголовное дело. На стадии предварительного следствия он признал вину частично. Он утверждал, что не хотел убивать. Тем не менее, против него собрана достаточная доказательная база.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Словесная перепалка закончилась для селянина поножовщиной и больничной койкой
Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» победил в первом выездном матче года
Погода в Барнауле 10-12 января: до -13
Руководителя приюта «Успех» освободили из СИЗО
Несколько светофоров отключат в Барнауле
Продавец овощей торговал насваем из-под прилавка
Неизвестные ломились в дома бийчан, чтобы отметить с ними праздники
За первую неделю года дорожники вывезли из Барнаула 90 тысяч кубометров снега
Вторую ледовую переправу открыли в Алтайском крае
Дорожники приступили к ремонту Старого моста в Барнауле
Взрослые поликлиники Алтайского края начали работать по новому графику
Сергей Шубенков в Барнауле начал подготовку к Олимпиаде
Бийчанин продает бойцовскую черепаху
В центре Барнаула изменилась работа светофоров