Словесная перепалка закончилась для селянина поножовщиной и больничной койкой

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:59:25+03:00

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего жителя Первомайского района, который во время ссоры едва не убил знакомого.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года в одном из сел района. Сначала между мужчинами произошла словесная перепалка. Однако обвиняемый не смог успокоиться.

- Так как он был в состоянии опьянения, он не стерпел оскорбления в свой адрес. Из-за малозначительного повода он умышленно нанес мужчине один удар ножом, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

К счастью убить 39-летнего знакомого ему не удалось. И все же в результате нападения мужчина получил ранение и ему потребовалась госпитализация. Врачи спасли его. На обидчика же завели уголовное дело. На стадии предварительного следствия он признал вину частично. Он утверждал, что не хотел убивать. Тем не менее, против него собрана достаточная доказательная база.

ИСТОЧНИК KP.RU