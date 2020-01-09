В Барнауле Крещенский городок возведут почти за полмиллиона рублей

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:10:35+03:00

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Стали известны итоги конкурса на проведение работ, которые связаны с празднованием Крещения в Барнауле. В этом году стоимость работ стала ниже на 210 тысяч рублей, чем в прошлом.

Стартовая цена этого аукциона составила 485,5 тысяч рублей, указано на сайте госзакупок. В конкурсе принимали участие двое: МБУ «Автодорстрой» и ООО «Алтайсветстрой». В итоге победил первый, предложив 483,2 тысячи рублей. При этом в условиях заказчика прописано, что все работы специалисты должны завершить не позже, чем за два дня до Крещения (к 17 января).

Кстати, в этом году местом проведения торжества традиционно станет Речной вокзал. Там должны будут очистить площадку под крест и опору, возвести и художественно оформить снежную часовню, подготовить площадки для освещения воды, установить две бани, обустроить иордань и сделать из снега кафедры под библию.

ИСТОЧНИК KP.RU