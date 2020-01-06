2020-01-06T08:00:41+03:00
Общество

В Новоалтайске домушник украл ноутбук и банковскую карту

Кражу хозяин обнаружил утром
Иван ОЛЕКСЮК
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В Новоалтайске 26-летний мужчина разбил окно и залез в дом, откуда похитил ноутбук и банковскую карту. Кражу хозяин дома обнаружил утром и сразу сообщил в полицию.

- При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отдела МВД России по городу Новоалтайску быстро установили личность подозреваемого и его местонахождение. Подозреваемый был задержан. Все похищенное правоохранители изъяли и вернули владельцу, - сообщает региональное управление МВД.

Против неудачливого воришки возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В отношении подозреваемого применена мера пресечения – подписка о невыезде. Если за ним и раньше водились подобные преступления или, к примеру, имеется непогашенная судимость, ему могут дать вполне реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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