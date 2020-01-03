2020-01-03T11:27:12+03:00
Общество

Из-за нечищеных дорог рубцовчанам пришлось создать петицию

Ее подписали уже около 100 человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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Из-за нерасчищенных дорог в Рубцовске местные жители приняли решение создать петицию. Об этом сообщается в городском паблике «Инцидент.Рубцовск».

Создатели петиции поясняют, что снег в городе не чистят нужным образом, а администрации не спешит исправлять ситуацию.

- В нашем городе, особенно на второстепенных улицах не чистится и не вывозится снег. Убедительная просьба повлиять на местную власть и управляющие компании. По городу невозможно передвигаться не то что на машине, но даже пешком! На крышах домов висят огромные глыбы снега и сосулек. У кого есть фото нечищеных дворов и улиц города, просьба скинуть в личные сообщения для добавления к петиции. Петиция на имя губернатора Алтайского края и Президента РФ, - написали в сообществе.

К слову, петицию создали 3 января утром. За это время ее подписали уже около 100 человек. С каждой минутой количество желающих растет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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